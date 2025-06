Luis Henrique è sbarcato a Milano ed è pronto a diventare un giocatore dell'Inter. Previste per domani le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al Biscione, l'ormai (quasi) ex giocatore del Marsiglia potrebbe aggregarsi al gruppo nerazzurro già nei prossimi giorni per la preparazione in vista del Mondiale per Club, in programma per metà giugno. L'operazione che ha portato il calciatore brasiliano a Milano si è conclusa per 23 milioni di euro di parte fissa, più 2 di bonus legati a obiettivi individuali e di squadra. Il classe 2001 firmerà con i meneghini un contratto di cinque anni percependo un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti a stagione. Tenendo conto delle cifre sopraccitate, Calcio e Finanza ha analizzato l'impatto economico che il brasiliano avrà sui conti dell'Inter.

Tenendo conto dunque dei 23 milioni da versare nelle casse del Marsiglia e il contratto a 2,5 mln e mezzo l'anno per cinque anni, "la quota ammortamento sarà pari a 4,6 milioni di euro circa, ovverosia il costo che l’Inter dovrà sostenere la prossima stagione. A questa cifra si aggiungerà poi lo stipendio del calciatore, che dovrebbe ammontare come detto a 2,5 milioni netti a stagione (4,62 milioni di euro lordi). Se queste fossero le cifre esatte, il costo complessivo per il 2025/26 sarebbe pari così a 9,22 milioni di euro" si legge su CF.

