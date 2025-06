L'ipotesi Al-Hilal per Simone Inzaghi potrebbe non concretizzarsi. Secondo quanto si legge oggi su La Repubblica, infatti, la sconfitta di Monaco potrebbe cambiare i piani rapidamente, viste le proporzioni della stessa.

Gli arabi vogliono fare pubblicità al loro calcio in vista del Mondiale 2034 e non sembrerebbe oggi la scelta migliore affidarsi a un tecnico che ha appena perso una finale in mondovisione per 5-0. In passato il tecnico è stato cercato anche da Psg e Manchester United, era anche nella short list di Giuntoli per la Juventus ma il dirigente è sempre mpiù lontano dalla Juventus.