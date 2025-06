Nelle ultime ore il nome di Rasmus Hojlund è stato accostato a più riprese all'Inter. Secondo quanto riferiscono i colleghi di UnitedDistrict, però, il centravanti danese ha esplicitamente dichiarato al suo entourage di voler rimanere allo United quest'estate e continuare a lottare per un posto da titolare sotto la guida di Ruben Amorim. Sebbene le intenzioni del giocatore siano chiare, però, e quest'estate dovesse arrivare un'offerta adeguata per un giocatore, lo United ne prenderebbe in considerazione la cessione.