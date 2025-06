Nessun big lascerà l'Inter in questa sessione di mercato. La Gazzetta dello Sport è piuttosto chiara su questo punto: nonostante la cocente delusione di Monaco, le star resteranno tutte al loro posto. Non ci sarà un rinnovamento totale come nel 2023 post-Istanbul, quando si cambiarono 12 elementi della rosa.

I big che hanno deluso a Monaco si sono guadagnati sul campo almeno la possibilità di riprovarci - si legge -. Starà a loro ripartire la prossima stagione con nuove motivazioni dopo la debacle col Psg. E allora il club si aspetta una risposta di campo già al Mondiale alle porte, vetrina importante anche per motivi economici.

"Oaktree ha indicato l’esigenza di investire su profili giovani e non più su giocatori alla vigilia dell’ultimo contratto della loro vita - conferma la rosea -. Ma i trofei si vincono, o comunque si inseguono, con un giusto mix, un equilibrio tra vecchi e giovani, tra esperti e ragazzi. Guai a cambiare troppo i riferimenti dello spogliatoio: i dirigenti nerazzurri sono sempre stati felici del comportamento del gruppo portante dell’Inter e questa dote non si può disperdere".

E allora si ripartirà da Lautaro, Calhanoglu, Dimarco, Bastoni e Barella. E pure a Darmian. "L’Inter si tiene stretta chi l’ha portata fino a Monaco. Questo è parte del piano che sarà presentato a Inzaghi, ammesso che la discussione arrivi davvero su questo piano. Del resto, può essere anche una strategia: puntare sulla voglia di risalita di chi ha preso la mazzata è certamente un rischio, forse però inferiore a quello di cambiare tutto dimenticando il percorso fatto", si legge.