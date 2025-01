L’interesse dell’Inter per Juma Bah, difensore centrale di 18 anni del Valladolid, come raccontato in esclusiva da FcInterNews, è effettivo (RILEGGI QUI). Tuttavia, a differenza di quanto riportato in Inghilterra, il club di Viale della Liberazione non ha formulato ancora nessuna offerta concreta per il ragazzo della Sierra Leone, sul taccuino del Manchester City e di altre società in giro per l’Europa. Facciamo un po’ di chiarezza.

Ronaldo, proprietario dei Pucelanos, come appurato ha acquistato definitivamente il cartellino del calciatore, che era in prestito con diritto di riscatto, per una cifra tra i150 mila euro e i 200 mila euro. Tuttavia oggi il Fenomeno è impegnato nella vendita del club visto che punta a diventare il Presidente della Federazione calcistica del Brasile, motivo per cui ha davvero parecchie questioni su più tavoli da definire. Sicuramente qualora dovesse arrivare un’offerta importante per Juma questa verrà valutata e accettata (sia perché verrà inscritta, vuoi o non vuoi, una plusvalenza importante sia perché vista la clausola rescissoria da circa 5-6 milioni di euro, eventualmente non ci sarà nemmeno da trattare) sia per le casse del club, che per un ulteriore step nella carriera del ragazzo, pronto quindi a bruciare le tappe.

Bah e il suo entourage sono a conoscenza del fatto che l’Inter e altri top club abbiano visionato dal vivo le prestazioni del difensore e attendono novità. Il ragazzo, giustamente, preferisce concentrarsi solo sul lavoro e sul verde, consapevole di dover fare ancora moltissima strada se vuole avere una carriera importante. Chi ne cura gli interessi attende qualsiasi sviluppo per poter consigliare al meglio il proprio assistito. Con la situazione che può cambiare da un giorno all’altro o avere un’accelerata importante nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda l’Inter infatti, prima di entrare nel vivo di un'eventuale trattativa, si vogliono prima valutare tutte le opzioni sul tavolo e non. Il fatto che Piero Ausilio in persona, accompagnato tra l’altro da un noto agente internazionale pronto a svolgere il ruolo da intermediario per i nerazzurri, abbia già parlato di Bah con Ronaldo in Spagna è sicuramente un punto a favore per il classe 2006, ma non significa mica affare fatto. In teoria i nerazzurri non dovrebbero fare nulla a gennaio (proprio a livello generale) anche perché a fine mese e a inizio febbraio Dario Baccin – come raccontato (RILEGGI QUI) – volerà in Venezuela per il Sudamericano Sub-20 dove verranno valutati altri profili.

L’Inter ovviamente non vuole sbagliare alcunché ed essere certa delle future mosse di mercato (anche se chiaramente non si può escludere a priori che qualora rischiasse di perdere un innesto importante, vale ipoteticamente per Bah come per altri nomi, magari nemmeno emersi, anticipi in qualche modo le proprie mosse).