Amici e amiche di FcInterNews, finalmente l'Inter torna in campo. Una sosta nazionali che ci ha privato dell'Inter per due settimane, ma in realtà sembra essere passata un'infinita di tempo dall'ultima sfida di campionato contro il Napoli. Questa è la prima sorpresa dopo aver scartato l'uovo di Pasqua nerazzurro. Il ritorno di Lautaro e compagni in azione.

La sfida contro l'Empoli è importantissima per mettersi alle spalle tutto quello che ha interessato il mondo Inter in questi 14 giorni. Dal caso Acerbi al futuro societario di Zhang, 90 minuti per cancellare ogni polemica e incertezza e ricordare cosa questa squadra sta per raggiungere. La seconda stella è vicinissima, serve un ultimo sforzo e il rush finale è da godere fino all'ultimo istante.

Nell'uovo di Pasqua nerazzurro scartato, Inzaghi spera dunque di trovare tre punti per tornare nuovamente a +14 sul Milan, dopo aver trovato già i recuperi di Carlos Augusto e Sensi. Per Cuadrado, De Vrij e Arnatuovic servirà ancora un po' di tempo, mentre per Sommer si è trattato solo di uno spavento.

Ma cos'altro si può trovare nell'uovo di Pasqua nerazzurro? Sicuramente la decisione sul futuro societario. La conferma di Zhang o l'addio di Zhang? Il passaggio ad Oaktree o ad un altro compratore? Questa è la domanda che tutti i tifosi dell'Inter e i dirigenti nerazzurri si stanno ponendo nelle ultime settimane. L'incertezza regna sovrana, ma non cambierà il futuro prossimo del club nerazzurro. Il progetto tecnico non viene messo in discussione, quello societario sì. Aprile è appena iniziato, il 20 maggio è fissata la deadline, ma si dovrà definire quanto prima la scelta. I prossimi giorni saranno decisivi in un senso o nell'altro.

Nell'uovo di Pasqua nerazzurro molti si aspettavano di trovare anche i rinnovi firmati di Lautaro e Barella. Le trattative sono ben impostate, per l'annuncio bisognerà aspettare ancora un po'. Così come quello di mister Inzaghi.

Nell'uovo di Pasqua nerazzurro però abbiamo trovato anche ago, fili, il tricolore e una stellina. Preparatevi perché presto userete tutto il materiale a disposizione.