Dico solo (anzi scrivo) che serve rispetto per l’intelligenza delle persone. E non aggiungo altro.

La storia nerazzurra merita rispetto. Come i milioni di tifosi della Beneamata sparsi per tutto il mondo. Mi pare che oggi il capro espiatorio nerazzurro sia Simone Inzaghi. E sinceramente non sono d’accordo sull’accanimento verso l’allenatore piacentino.

Sicuramente ha commesso degli errori. Come io, te che leggi, i suoi collaboratori e così via, ma non è il male assoluto dell’Inter, anzi. Che abbia preso più di un abbaglio è ammissibile. Ha sbagliato spesso le sostituzioni e magari non ha motivato i suoi all’approccio ottimale in certe partite. In molti sostengono che si sia perso lo Scudetto per colpa sua (quello dell’anno scorso), ma comunque volenti o nolenti, ha conquistato tre trofei. I media hanno bombardato di critiche Inzaghi, ma ad oggi ha fatto meglio di tutti i suoi colleghi in Serie A, ad eccezione di Spalletti. Ergo, il mio giudizio finale su di lui arriverà a fine stagione. Ma è bene sottolineare che Juve e Milan puntavano allo Scudetto (e hanno speso milioni e milioni più dell’Inter), che la Roma è uscita in Coppa Italia con la Cremonese e che la Lazio è stata sbattuta fuori da Europa e Conference League.

Lo stesso (giudizio finale) vale per determinati calciatori, visto che in campo ci vanno loro e non altri. È ora per alcuni di far vedere il proprio valore, altrimenti grazie e arriderci. Capitolo società: continuo a pensare che Marotta abbia messo più di una pezza ai mugugni esterni e pure a quelli interni. Si tratta di un amministratore delegato di assoluto valore. Io non scendo dal carro. Semmai faccio un appunto alla parte sportiva, di chi sceglie i giocatori. Sarebbe gradita una campagna acquisti di livello, che non significa spendere 300 milioni e incassarne zero. Solo credere nelle proprie qualità. Cosa intendo dire? Se il Napoli punta su uno sconosciuto georgiano e su un sudcoreano che aveva solo militato in Patria, Cina e Turchia, vuol dire – risultati alla mano – che ha lavorato benissimo e che si è messo in gioco.

Oggi è facile sostenere che Kvara sia il migliore della A (o comunque tra i migliori), ma perché una squadra che è ultima per numero di dribbling effettuati non poteva pensare a lui? Sul verde conta la meritocrazia, non il tuo cognome. Ausilio, a capo dell’area sportiva, tiri fuori dal cappello qualche colpo alla Giuntoli dato che lavora con Baccin che è ultra competente e con osservatori tra i migliori d’Europa.

Ultima, ma non ultima, la proprietà. Parte tutto da voi. Il destino di milioni di interisti è nelle vostre mani.