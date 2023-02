Un goccio di Porto l'Inter se l'è bevuto mercoledì sera e alla fine l'allegria era tangibile nel ventre di San Siro. Anche Dzeko e Onana avranno riso dopo aver imitato davanti al mondo del pallone Barella e Lukaku versione Marassi. Del resto, l'amore non è bello se non è litigarello, giusto? E all'Inter hanno deciso così. Di non nascondere niente, che emergano pure malumori e nervosismo durante la gara, poi grandi abbracci e sorrisi, ancora più larghi se, come con i portoghesi, arriva anche la vittoria. Vittoria del primo tempo della sfida, certo, ma intanto un passetto in avanti verso gli agognati quarti di Champions è stato fatto in attesa del verdetto finale datato 14 marzo nel plausibile inferno del Do Dragao di Oporto.

La bella serata di Champions dovrà dare la spinta giusta anche per non sbagliare domani in quel di Bologna dove all'ora di pranzo non ci sarà tempo per le tagliatelle al ragù o per i tortellini, ma bisognerà concentrarsi su una sfida che nella scorsa stagione consegnò definitivamente lo scudetto al Milan. Bruttissimi ricordi. È indubbio che questa Inter doveva essere più in alto in classifica, non doveva aver perso già sei partite, ma è chiaro come abbia pagato oltre misura la prolungata assenza di Lukaku e anche di Marcelo Brozovic che mercoledì, quando è entrato, ha confermato di essere un giocatore sopra la media che forse ha assorbito male il fatto di non essere ritenuto più un insostituibile, visto il gran rendimento di Cahalanoglu nel ruolo di play.

Con tutti disponibili e a pieno regime (incrociamo le dita) ora dovrà essere bravo Simone Inzaghi a gestire al meglio l'eventuale abbondanza. Perché il finale della gara con il Porto ha segnalato anche un Robin Gosens come da tempo non si vedeva. E non dimentichiamo che parliamo di un nazionale tedesco che nelle gare più impotanti potrebbe rivelarsi valore aggiunto e non solo sostituto di Dimarco, quando l'ottimo attuale titolare abbia bisogno di rifiatare.