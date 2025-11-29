Vincere aiuta a vincere, si dice nel calcio. Verità, ma anche luogo comune come spesso avviene nel circo pallonaro dove a volte si cerca una logica dove logica non c'è. L'Inter vince (otto successi in dodici partite di campionato) ma purtroppo perde pure (quattro ko sinora in Italia). Nel maxi girone di Champions, quattro vittorie e una sconfitta. Il pari, al momento, non ha diritto di cittadinanza in casa nerazzurra. Fortunatamente questo campionato è democratico e, nonostante il poker di sconfitte, la Beneamata si trova a soli tre punti dalla vetta e in Champions, già blindati i playoff, dovrà cercare nelle ultime tre partite, difficili e affascinanti, di accedere direttamente agli ottavi di finale della massima manifestazione continentale.
Detto questo, l'Inter di Cristian Chivu suscita dibattito, come giusto che sia. Per molti la squadra è bella, gioca bene e avrebbe meritato di più quando a sorridere sono stati gli altri, soprattuto in occasione delle sfide contro le “odiate” Juventus e Milan e in quella nella tana del Napoli. Così come mercoledì a Madrid, sponda Atletico, dove i ragazzi di Chivu sono capitolati all'ultimo respiro di una sfida che aveva visto i nerazzurri protagonisti in positivo per larghi tratti di gara.
Ma perché questa Inter non raccoglie in proporzione a quanto semini? Perché è la più prolifica del campionato, ma non possiede il killer instinct sprecando, come nel derby, occasioni su occasioni per indirizzare le partite a suo favore? Perché si sta confermando il trend negativo negli scontri diretti, i cui esiti rischiano di essere determinanti al termine della stagione? A questi interrogativi che inquietano club, allenatore e tifosi, non è semplice rispondere in maniera analitica e convincente. Più facile sparare nel mucchio, come avviene sui famigerati social, dove giocatori e tcnico sono bravi o diventano scarsi a stretto giro di posta, a seconda dell'umore figlio del risultato conseguito.
Cristian Chivu ammette che cinque sconfitte in diciassette partite disputate siano troppe per una squadra come l'Inter che punta anche in questa stagione ad arrivare in fondo in tutte le competizioni, magari riuscendo, rispetto alla scorsa, anche ad andare a dama in almeno uno dei percorsi. Ma il tecnico parla anche di sfortuna, augurandosi che al più presto la ruota torni a girare a proprio favore. Fortuna e sfortuna, a volte rischiano di diventare alibi che non aiutano a risolvere il problema.
Esempio: a Verona l'Inter ha avuto indubbiamente fortuna a trovare la vittoria all'ultimo secondo per l'autogol di un difensore avversario. Ma l'episodio è arrivato perché i nerazzurri la partita la volevano vincere e in quel momento si trovavano in attacco con Barella che ha crossato per creare il pericolo. A Madrid l'Inter è stata indubbiamente sfortunata per aver perso al novantatreesimo in seguito ad un colpo di testa conseguente ad un calcio d'angolo. Ma la frittata è stata fatta perchè la squadra ha gestito malissimo l'ultimo possesso di palla, permettendo all'Atletico della famiglia Simeone di andare a battere quell'angolo. E credo che ogni interista vero avesse capito che quell'angolo si sarebbe trasformato in una crudele esecuzione. Come nel derby, dopo il dominio e le parate di Maignan, penso che ogni interista vero avesse annusato il solito contropiede beffa marchio di fabbrica del Diavolo, ancora di più ora che al timone c'è il signor Massimiliano Allegri.
Tocca capire, tocca risolvere, tocca tornare a vincere, già da domani a Pisa. Tocca, forse, essere meno dominanti, sicuramente meno leziosi quando si entra nelle aree di rigore avversarie, ma più spietati. Questa Inter si specchia troppo perché, in effetti, la bellezza di cui dispone porta a questo. Ma nel calcio esiste l'avversario, esiste il duello, la differenza la fa la voglia di vincerlo il duello. A volte anche in maniera sporca e inelegante. L'Inter deve tornare ad essere la più forte e brava, non deve accontentarsi di essere la più bella. Perchè si va in campo a calciare un pallone, non ad un invito a cena o a una festa. Il nuovo modo di pensare a partire da domani a Pisa, sperando che la Torre penda sul nerazzurro di Milano.
Autore: Maurizio Pizzoferrato
Altre notizie - Editoriale
Altre notizie
- 23:45 Braglia: "Attacco mediatico ingiusto contro Sommer, prima di rimpiazzare uno come lui..."
- 23:30 Como in zona Champions, Fabregas: "Ora un grandissimo esame con l'Inter, la più forte d'Italia"
- 23:15 M. Orlando: "A Chivu tante cose stanno girando nel verso sbagliato. Ma c'è un aspetto da migliorare"
- 23:00 Robinho Jr., il Manchester United valuta una mossa per il 2026. Anche l'Inter monitora il figlio d'arte
- 22:45 Il Como continua a correre (tre mesi senza sconfitte): 2-0 al Sassuolo e aggancio a Inter e Bologna in classifica
- 22:30 Zenga: "L'Inter dei record nacque da una sconfitta. Uno può diventare interista per tifo, ma non può mai capire..."
- 22:15 Taibi: "Il mio DS di riferimento? Ne ho avuti tanti, da Marotta a Osti. Il migliore in Italia è Sartori"
- 22:00 Mario Suarez: "Atletico la squadra più in forma di Spagna. Contro l'Inter mi sono piaciuti i cambi"
- 21:45 Pisa e Inter agli estremi opposti: di fronte chi ha cercato più conclusioni e chi ne ha subite di più
- 21:30 L'ag. di Ederson tenta le pretendenti: "Va in scadenza, l'Atalanta può cederlo già a gennaio a metà prezzo"
- 21:15 Tre nuovi ingressi nel CdA di Armani: presente anche il nipote di Massimo Moratti
- 21:00 Ballotta: "Scudetto, vedo Inter e Napoli sopra a tutte ma in corsa ci sono anche Bologna e Como"
- 20:45 Pisa avvisato, Thuram si scatena con le neopromosse: 5 gol nelle ultime 8 sfide
- 20:30 Dopo Madrid, Zielinski può riprovarci a Pisa: interessante la quota per il gol del polacco
- 20:15 Paolo Baldieri: "Ai giocatori del Pisa dico di godersi la gara con l'Inter. Se segni se ne parlerà fra 40 anni"
- 20:00 Bookies - Inter a Pisa per il rilancio: la vittoria della formazione toscana bancata a nove
- 19:45 Viviano: "Sommer ha dei limiti fisici. Non ha fatto errori gravi ma all'Inter la critica è dietro l'angolo"
- 19:30 Lautaro e Calhanoglu i più prolifici lontano da San Siro: nessuno ha segnato di più in trasferta nel 2025 in Serie A
- 19:15 Altobelli a SM: "Chivu è un allenatore che sa di calcio e può vincere. Eppure erano tutti preoccupati"
- 19:00 liveOra SOLO FATTI, a PISA per VINCERE: LAUTARO dalla PANCHINA? Da LUIS HENRIQUE a MIKI: le ULTIMISSIME
- 18:45 Galliani conta su Allegri: "Spero che porti il Milan a vincere lo Scudetto. Come la prima volta"
- 18:30 Gesti razzisti dei tifosi, multa per l'Atletico Madrid. Sanzione non riferita alla gara con l'Inter
- 18:15 Mondiale per Club 2029, in Europa è partita la corsa per qualificarsi: Inter prima in classifica! Male Juve, Milan e Napoli
- 18:00 Atletico Madrid-Inter, Zielinski spicca su tutti. Spazio anche per Barella e Bisseck
- 17:45 Supercoppa Italiana, in vendita i biglietti per assistere a Bologna-Inter: tutti i prezzi
- 17:30 Sky - Pisa-Inter, Chivu pensa a Luis Henrique: il brasiliano può partire dall'inizio. In attacco torna la ThuLa
- 17:15 Bronzo azzurro al Mondiale U17, Gravina: "Ennesima conferma di quanto talento ci sia in Italia"
- 17:00 Betsson Sport e Inter: prima del derby l’incontro tra Tino, Zanetti e Ricci
- 16:45 Zanetti ricorda le gesta di Ronaldo: "Il Fenomeno è uno solo. Anche Maldini e Costacurta..."
- 16:31 Roma, escluse lesioni per Koné e El Aynaoui: entrambi 'vedono' il Napoli
- 16:17 Chivu, elogi da Sarri: "E' entrato con grande piglio in un mondo difficile, mi è piaciuta la sua personalità"
- 16:03 Telegraaf - Maxwell in contatto con l'Ajax: l'ex Inter è una delle opzioni per il ruolo di direttore tecnico
- 15:48 Sarri ricorda Inter-Juve 2-3 e lo 'scudetto perso in albergo': "In TV abbiamo visto cose che non ci sono piaciute tantissimo"
- 15:34 Pisa, l'ultimo gol all'Inter in casa porta la firma di Dunga: era il 1° novembre 1987
- 15:21 Sky - Verso Pisa-Inter, si avvicina il rientro di Mkhitaryan: secondo giorno in gruppo, ora la palla passa a Chivu
- 15:05 Tomasevic: "I miei ricordi più belli sono legati al Buducnost, lì ho segnato più di 100 gol"
- 14:50 Zenga: "Io mai sulla panchina dell'Inter? Il mio percorso è stato offuscato da allenatori molto più bravi"
- 14:35 Inter, il Pisa non è una squadra materasso: 6 gare di fila senza perdere. E in casa non prende gol da 436'
- 14:21 Bisoli: "L'Inter deve ringiovanire la difesa. Ko con Milan e Atletico? Qualche scivolone ci può stare"
- 14:07 Altobelli: "Mondiale '82, sapevo che avrei lasciato il segno. Spillo? Ecco come è nato il mio soprannome"
- 13:52 Udinese, Runjaic: "Serie A difficile, grandi squadre come Inter, Napoli o Juve hanno già tre o quattro sconfitte"
- 13:38 Caressa: "Inter, problemi evidenti. Il modo di giocare a volte non si sposa con le caratteristiche dei giocatori"
- 13:24 Bergomi: "L'Inter ha sempre le stesse problematiche, da anni dico che ha bisogno di questi tre acquisti"
- 13:10 Serie A, nella 13esima giornata sarà promossa l'iniziativa "Share The Meal - Emergenza Fame"
- 12:56 L'ex arbitro Minelli accusa i vertici arbitrali: "Voti falsificati e graduatorie modificate ex post. Il sistema non è trasparente"
- 12:42 videoAIRC, "Un Gol per la Ricerca": il messaggio di Acerbi
- 12:28 Inter e Qatar Airways insieme per la promozione del calcio per ogni abilità. Zanetti: "Inclusione parte del nostro DNA"
- 12:14 GdS - Chivu indica la strada: serve attenzione e serve "sporcarsi"
- 12:00 STRANGER (ma non troppo) THINGS a MADRID, ora a PISA solo per VINCERE: quanti CAMBI per CHIVU?
- 11:45 CdS - Inter in crisi di risultati, ma non di gioco: per Chivu è un rebus
- 11:30 CdS - Frustrazione Lautaro: cambio non gradito, ma con Chivu nessuno strappo
- 11:16 Luis Alberto: "Scudetto? Tante in lotta, ma senza coppe per il Milan sarà più facile"
- 11:02 Altobelli compie 70 anni: "Inter la mia famiglia, per me veniva sopra ogni cosa. Primi anni, il Becca, Bersellini: vi racconto tutto"
- 10:48 Giovane-Inter, pista da seguire per giugno. Chivu gradisce e la società è d'accordo. Ma occhio alla Liga
- 10:34 Season Ranking, l'Italia a ridosso della seconda posizione: i punteggi aggiornati
- 10:20 Di Canio: "Inter sfortunata? Non esiste, manca fame. Calhanoglu leva la gamba. E a Chivu serve..."
- 10:06 Albertini: "L'Inter è ancora la favorita per lo Scudetto: ecco perché. Grande reazione dopo l'anno scorso"
- 09:52 Corsera - Difesa alta, big in calo, cambi, mercato: tutti i nodi da sciogliere per Chivu
- 09:38 TS - Atletico-Inter, dati chiari: la squadra pende a sinistra. A gennaio si va su un vice-Dumfries?
- 09:24 TS - Chivu, due aspetti negativi in continuità con Inzaghi. E ci sono un paio di senatori da risollevare
- 09:10 Qui Pisa - Cuadrado salta la sfida da ex. Ai box anche Akinsanmiro e altri tre
- 08:56 CdS - Chivu riabbraccia Mkhitaryan: spezzone a Pisa? Gli altri infortunati...
- 08:42 Klinsmann: "Chivu diretto, lucido e profondo: sta costruendo una grande Inter. Esposito cresce bene, Bisseck può fare l'esterno. E su Lautaro..."
- 08:28 Capello: "Gol di Gimenez? Ecco come si sarebbe potuto evitare. La zona di Chivu..."
- 08:14 GdS - Lautaro furioso per i cambi? Non si esageri con sospetti e insinuazioni
- 08:00 GdS - Chivu recupera Mkhitaryan, non ancora Dumfries. A Pisa riecco Thuram e Luis Henrique dal 1'
- 00:00 Guai a pensare che sia solo una questione di culo