La giornata appena trascorsa è stata bella intensa. Finalmente Josep Martinez può considerarsi un calciatore dell’Inter, mentre le trattative in sede sono state quantomeno frizzanti. Bravo, anzi bravissimo il procuratore Riso a darci (anzi a confermarci) una notizia: quella dell’interesse dei nerazzurri per Buongiorno. Un qualcosa di reale, non facilmente realizzabile, per una dichiarazione che porterà anche acqua al suo mulino. Ma sicuramente migliore mille volte del classico: “Visita di cortesia” o frasi similari. Questa è la comunicazione che ci piace. Vedremo quel che sarà. Non mi sembra di certo un affare semplice, anzi, ma le vie del calciomercato sono infinite. Ecco perché a livello personale non chiuderei la porta eventualmente ad un ritorno di Ivan Perisic in nerazzurro. Il mio è solo un parere personale, ma rivedere il brate croato sulla fascia mancina interista mi farebbe piacere. Magari già contro il Genoa.

Perché nomino il Grifone? Perché l’Inter inizierà il campionato proprio contro i liguri. Calendario alla mano ci sono periodi facili, almeno all’apparenza, altri difficili, altri che oggi non saprei definire. Avere tutti i big match in trasferta al ritorno mi sembra oggettivamente una notizia non superlativa, ma visto che l’anno scorso i tifosi della rivali parlavano di incipit di calendario semplice, senza fare i conti (cioè le squadre che aveva inizialmente affrontato l’Inter avevano in quel periodo ottenuto più punti di quelle che avevano sfidato molte rivali) dico solo: buon campionato a tutti. Sperando che piripicchio2004 e topolinopluto23 non se la prendano nell’apprendere che certi discorsi vengono derisi anche nei peggiori bar di Caracas.