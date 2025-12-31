Hakan Calhanoglu può prolungare il suo matrimonio con l'Inter e cancellare definitivamente le insistenti voci sul possibile addio rimbalzate in estate, quando Galatasaray e Fenerbahce non hanno affondato il colpo in maniera decisa con un'offerta importante. Il contratto del turco, che si è messo alle spalle le polemiche estive tornando con forza al centro del progetto inetrista, andrà in scadenza nel giugno 2027.

"Dai rumors per l’addio si è passati a quelli per un prolungamento, dal 2027 al 2028, con cifre che non dovrebbero mutare di molto e con l’intento di non abbassare la valutazione del cartellino per l’avvicinarsi della scadenza - spiega Il Giorno -. L’altra ragione è prettamente di bilancio: un contratto più lungo può cambiare i termini dell’ammortamento, dato non secondario quando si parla di stipendi particolarmente onerosi. E il contratto del play agli ordini di Chivu si aggira attorno ai 6,5 milioni netti l’anno".