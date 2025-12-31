L'Atalanta agirà sul mercato, ma senza rivoluzioni e soprattutto senza far partire alcuno dei propri gioielli in rosa. Secondo Tuttosport, la società orobica sarà vigile ma possono eventualmente uscire alcuni di quei giocatori che stanno trovando poco o pochissimo spazio; no way, quindi, per Ademola Lookman ed Ederson, quest'ultimo inseguito dall'Inter.

L’obiettivo, si legge, è quello di uscire dal mercato di gennaio con una rosa competitiva per raggiungere un piazzamento europeo, in grado di battagliare in Champions e provare anche ad arrivare fino in fondo in Coppa Italia. I risultato del girone di andata, per puntare in alto, vanno migliorati, ma il gruppo a disposizione di Raffaele Palladino viene considerato di livello dalla dirigenza: eventuali cambiamenti più radicali saranno valutati in estate.