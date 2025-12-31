C'è anche il nome di Davide Frattesi nei discorsi di mercato della Juventus per gennaio. Secondo il duo Fabrizio Romano-Matteo Moretto, che si è espresso sul dossier legato al centrocampista dell'Inter via Youtube, il club bianconero valuterà nei primi giorni della campagna acquisti se l'operazione sarà fattibile. Il nodo è legato alla formula: La Juve pensa di proporre un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo qualora scattassero degli obiettivi di squadra come la qualificazione in Champions. Resta da capire se l'Inter sarà aperta ad una proposta del genere.

Frattesi che comunque rimarrà un nome caldo per il mercato invernale, visto che dalla Turchia continuano a pensare con insistenza al centrocampista di Fidene.