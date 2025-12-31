"Nella giornata di oggi l'Inter ha continuato i contatti con Jorge Mendes per Joao Cancelo". L'aggiornamento arriva dirattamente da Fabrizio Romano durante il suo classico video su YouTube.

L'esperto di mercato spiega che il club nerazzurro "sta provando a lavorare d'anticipo approfittando del fatto che il Barcellona, che rappresenta una destinazione attraente per il giocatore, deve capire gli incastri con il Fair Play Finanziario. L'Inter ha invece preso una decisione tecnica e vuole Cancelo. Resta da capire se ci sarà la possibilità avere in tempi rapidi l'ok di Mendes, del giocatore e dall'Al-Hilal".