Anche Sport Mediaset si sofferma sull'indiscrezione più importante di questo prologo del calciomercato invernale, l'interesse dell'Inter per il ritorno di Joao Cancelo. Il club nerazzurro ha mosso i primi passi per l'esterno portoghese ma l'idea è quella di eseguire eventualmente l'operazione solo con la formula del prestito, con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi che pagherebbe parte del ricco ingaggio. L'idea del club saudita, però, è quella di liberarsi definitivamente del calciatore, per il quale alla finestra c'è la Juventus.

