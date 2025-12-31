Tra i profili valutati attualmente dall'Inter per la fascia destra, posta la lunga assenza di Denzel Dumfries, ci sarebbe anche un giocatore brasiliano. Come riporta Sportmediaset, nella persona di Orazio Accomando, il club nerazzurro starebbe valutando anche Paulo Henrique, laterale del Vasco da Gama, già due presenze e un gol con la maglia della Nazionale verdeoro.

Sarebbe un'opzione low cost, visto che il costo del cartellino si aggirerebbe sui 5 milioni di euro.