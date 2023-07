L'esultanza, gli idoli di infanzia, le sue passioni. Ecco tutto quello c'è da sapere sul nuovo attaccante nerazzurro. Il soprannome di Marcus Thuram è "Tikus". L'orgine del soprannome dell'attaccante francese risale ai tempi delle giovanili quando, per distinguerlo dagli altri compagni che si chiamavano come lui, fu chiamato così: "ti", in creolo guadalupense, sta per "piccolo", mentr "kus" è una sillaba del suo nome Marcus. Dunque, "piccolo Marcus", anche se ora è alto 192 centimetri.

Per tutta l'infanzia Marcus non si è separato da una coperta, proprio come il personaggio dei Peanuts Linus. In quel periodo suo papà Lillian sfidava i più grandi campioni del calcio, e quello di cui aveva più rispetto era Ronaldo, il Fenomeno. Così anche Marcus subiva il fascino e il timore reverenziale nei confronti di Ronie. Un fattore sfruttato dalla mamma: "Dobbiamo dare la tua coperta a Ronaldo". Fu l'unico modo per convincere Marcus a lasciarla.

Uno degli idoli di Thuram è Adriano. L'ammirazione per il centravanti brasiliano nasce quando Marcus segue le sue gesta tra il 2004 e il 2006: Thuram vive ancora in Italia e può esaltarsi con le fiammate del fenomeno, in maglia nerazzurra. Marcus è anche un appassionato di basket: non tifa per una squadra in particolare, ma è un grandissimo fan di LeBron James. Tra le passione extra-calcio, c'è sicuramente quella per DragonBall: il suo personaggio preferito è Vegeta.