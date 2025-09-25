Si apre tra fischi e polemiche il Consiglio comunale convocato oggi, giovedì 25 settembre, per la delibera di vendita dello stadio Meazza e delle aree di San Siro a Inter e Milan. Per quello che sarà l'esito delle discussioni bisognerà attendere, ma intanto il Partito Democratico, che si è riunito nella serata di ieri, ha confermato la linea del sì.

"Il Pd - si legge nella nota successiva alla riunione della direzione generale - ha scelto di rivendicare un approccio chiaro, credibile e concreto: tutelare l’interesse pubblico, garantendo regia pubblica e redistribuzione delle opportunità e delle risorse. Abbiamo sempre avuto una linea chiara. Un unico stadio per Milan e Inter (nonostante l’iniziale volontà espressa dalle due società di avere due stadi di proprietà) in un’area infrastrutturalmente già servita. Uno stadio unico, contemporaneo, accessibile, internazionale. Un’area che garantisca di raggiungere lo stadio con un'ampia offerta di mezzi pubblici. E proprio per questo il Pd ha sempre sostenuto con forza la salvaguardia del Parco Agricolo Sud e il rifiuto di portare una struttura così impattante in zone prive di infrastrutture adeguate, unitamente al rischio di raddoppiare gli impianti e moltiplicare esponenzialmente i costi ambientali e sociali".