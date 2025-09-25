Intervistato da MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, è stato chiamato a rispondere sulla lotta scudetto iniziata. Il Milan può essere l’anti-Napoli? Secondo l'ex portiere nerazzurro "sì, per me il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli" come ha prontamente risposto sulla squadra di Massimiliano Allegri, a suo avviso "una buona squadra che è allenata da un tecnico che sa il fatto suo". A proposito del livornese aggiunge: " è bravo, esperto, se la possono giocare", ma poi indica altre contendenti inserendo anche la sua ex squadra: "Per me Inter, Juventus e Milan saranno le tre squadre che daranno filo da torcere al Napoli".