Intervistato da MilanNews.it, Gianluca Pagliuca, è stato chiamato a rispondere sulla lotta scudetto iniziata. Il Milan può essere l’anti-Napoli? Secondo l'ex portiere nerazzurro "sì, per me il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli" come ha prontamente risposto sulla squadra di Massimiliano Allegri, a suo avviso "una buona squadra che è allenata da un tecnico che sa il fatto suo". A proposito del livornese aggiunge: " è bravo, esperto, se la possono giocare", ma poi indica altre contendenti inserendo anche la sua ex squadra: "Per me Inter, Juventus e Milan saranno le tre squadre che daranno filo da torcere al Napoli".
Sezione: News / Data: Gio 25 settembre 2025 alle 21:02
Autore: Egle Patanè
Autore: Egle Patanè
Altre notizie - News
Il ministro Abodi risponde a Simonelli e annuncia: "Ecco quando indicheremo il commissario per gli stadi"
Pagliuca: "Il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli. Ma a dare filo da torcere a Conte saranno in tre"
Europa League, Giroud consegna la vittoria al Lille contro il Brann. Ok anche il FCSB con gli G.A. Eagles
Collovati: "Il Cagliari è una sorpresa. L'Inter sta confermando le fragilità dello scorso anno, ma quando riparte..."
Altre notizie
Giovedì 25 set
- 22:28 Il pensiero di Rampulla: "Chivu troverà la quadra, alla fine i valori verranno fuori"
- 22:15 liveInter U23-Triestina: 2-0 al 90', Triestina alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara
- 22:15 La fiducia di Fassone: "Milano sembra essere sulla buona strada per la costruzione di un nuovo impianto"
- 21:59 Lautaro pronto a tornare titolare: il Cagliari è la sua vittima preferita, sono sei i gol del Toro segnati in Sardegna
- 21:45 Udinese, Atta continua a tornare sul gol all'Inter: "A San Siro rete molto importante per me"
- 21:30 San Siro, si conclude senza verdetto la seduta del Consiglio Comunale odierna: tutto rimandato a lunedì
- 21:16 Il ministro Abodi risponde a Simonelli e annuncia: "Ecco quando indicheremo il commissario per gli stadi"
- 21:02 Pagliuca: "Il Milan potrebbe essere l'anti-Napoli. Ma a dare filo da torcere a Conte saranno in tre"
- 20:48 Europa League, Giroud consegna la vittoria al Lille contro il Brann. Ok anche il FCSB con gli G.A. Eagles
- 20:34 Coppa Italia, Vieira sorride: il Genoa batte 3-1 l'Empoli e raggiunge l'Atalanta all'ottavo
- 20:20 Collovati: "Il Cagliari è una sorpresa. L'Inter sta confermando le fragilità dello scorso anno, ma quando riparte..."
- 19:45 Il Cagliari annuncia un rinnovo a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter: il giovane Cavuoti firma fino al 2030
- 19:30 San Siro, il PD conferma la linea del sì alla vendita: "Per Inter e Milan uno stadio unico e contemporaneo"
- 19:15 Scavuzzo al Consiglio: "San Siro, oggi giornata importante: opportunità non solo per Inter e Milan ma per Milano"
- 19:00 Rivivi la diretta! Verso CAGLIARI-INTER, CHIVU riparte dalla THULA: LAUTARO scalpita. BONNY verso il RECUPERO
- 18:52 Rabiot vola basso: "Milan-Napoli non è da scudetto. Il nostro centrocampo è il più forte d'Italia? Anche l'Inter ha qualità"
- 18:38 Qui Cagliari - Allenamento a porte aperte a due giorni dall'Inter: Luvumbo parzialmente in gruppo, Zappa a riposo
- 18:24 Paolino: "L'Inter a Cagliari ha solo un risultato e quindi giocherà con un po' di apprensione"
- 18:10 La Serie C aderisce alla campagna #BeActive nella Settimana Europea dello Sport (EWoS 2025): la nota dell'Inter
- 17:55 Spalletti: "L'Inter ha qualità, conosco Chivu e sarà un grande allenatore". Poi racconta la telefonata con Acerbi
- 17:41 A. Paganin: "Chivu sta gestendo uno spogliatoio complicato, ma l'identità ancora non c'è"
- 17:27 Di Napoli: "L'Inter ha la qualità per vincere tutto". Poi un paragone importante con Pio Esposito
- 17:13 A Milano un dibattito con i cittadini per parlare del futuro dello stadio San Siro
- 16:59 Youth League, con lo Slavia Praga il debutto interno dell'Inter: l'arbitro arriverà dall'Ungheria
- 16:44 Inter-Sassuolo, Carlos Augusto senza rivali. Altri punti per Esposito
- 16:30 Uefa, settimana decisiva: Israele rischia la sospensione dalle competizioni europee. Gli USA si oppongono
- 16:15 Carraro risponde a Moggi: "Calciopoli? La mia innocenza riconosciuta da tutti, le sentenze definitive su di lui sono state differenti"
- 16:01 Traguardo per Taremi: è candidato all'Asian International Player of the Year
- 15:47 Inter alla finestra per Upamecano, Eberl chiaro: "Il Bayern vuole fortemente il rinnovo, colloqui in corso"
- 15:33 Venezia, Stroppa festeggia la vittoria in Coppa Italia: "Mi fa piacere dedicarla ai tifosi"
- 15:19 Eberl rende omaggio a Rummenigge: "Il calcio è dove è oggi grazie a personalità così"
- 15:05 Materazzi: "Chivu inesperto? No, ha fatto tutti i passaggi. Non era la prima scelta dell'Inter per il post-Inzaghi, ma..."
- 14:50 From UK - Inter, nome nuovo dalla Premier per il dopo Sommer: piace Illan Meslier del Leeds United
- 14:35 Pasqualin: "Scudetto, Napoli davanti a tutti. Il Milan darà fastidio, ha un centrocampo imbattibile"
- 14:21 Juve in finale di Serie A Women's Cup, Canzi: "Grande partita dell'Inter, è stata durissima"
- 14:07 Stadio, il sindaco di Rozzano: "Un ritorno dell'Inter ora sembra difficile, ma guardo e aspetto con interesse"
- 13:51 Sky - Verso Cagliari-Inter, crescono le quotazioni della ThuLa. Bonny a parte a buon ritmo, domani torna in gruppo?
- 13:38 Ambrosini e lo striscione 'Lo scudetto mettilo nel c...': "Feci una boiata che mi causò problemi nei mesi successivi"
- 13:24 Rummenigge compie 70 anni, l'Inter: "Classe infinita, a Milano ha dimostrato tutto il suo talento cristallino"
- 13:10 Palladino: "La vittoria sull'Inter tra i momenti più belli a Firenze. Bove? Spero che..."
- 12:56 UFFICIALE - Il Monza passa di mano: Fininvest annuncia la cessione a Beckett Layne Ventures. Saluta anche Galliani
- 12:42 Il discorso di Conte prima di Napoli-Inter: "Pensano di essere più forti, non questa sera davanti alla nostra gente"
- 12:28 Arbitri quinta giornata - Cagliari-Inter a Piccinini, in sala VAR Doveri-Gariglio. Chiffi per il big match Milan-Napoli
- 12:14 Winners Cup da domani a domenica: l'Inter tra le promotrici del progetto
- 12:00 Come stanno andando le "ALTRE" INTER: l'U23 ingrana, la PRIMAVERA fatica. WOMEN alla prova europea
- 11:45 Gravina: "Euro 2032, San Siro non ha i requisiti. Inimmaginabile non avere Milano"
- 11:30 S. Siro, Sala: "Ho negoziato al meglio. Senza la delibera, Milan e Inter verso un'altra situazione rapidamente"
- 11:16 CdS - Comanda Calhanoglu: ecco come Hakan ha convinto Chivu e si è ripreso l'Inter
- 11:02 CdS - Appiano: Bonny non preoccupa. A Cagliari il francese in tandem con Lautaro?
- 10:48 Nasce INTER 24/7, nuovo canale FAST per la società nerazzurra
- 10:34 Simonelli: "San Siro inadeguato e non ristrutturabile. Una figuraccia Euro 2032 senza Milano. E sui naming rights so che..."
- 10:20 Adani: "Esposito va difeso anche se non segna per 10 partite. Chivu? All'Inter non c'è tempo"
- 10:06 La Repubblica - San Siro silente, un problema per Milan e Inter. Ma gli ultras rossoneri stanno per tornare
- 09:52 TS - San Siro, verso il via libera del Consiglio in extremis. La Figc "tifa" per il sì
- 09:38 TS - Acerbi riapre alla nazionale: ecco il pensiero di Gattuso. E dopo il ko di Leoni...
- 09:24 TS - L'Inter pensa al colpo Upamecano, ma si fa avanti il Real. E sul tavolo spuntano altri due nomi
- 09:10 GdS - Inter male fuori casa: il dato nelle ultime 10 trasferte di A parla chiaro
- 08:56 Scudetto, Prandelli: "Napoli favorito più dell'Inter. E vedo il Milan alle spalle di Conte. Chivu? Dopo un periodo di assemblaggio credo che..."
- 08:42 GdS - Doveva essere Koné, invece è Diouf: a Chivu manca il mediano voluto
- 08:28 GdS - Chivu rinvia la rivoluzione: è ancora l'Inter di Inzaghi. Il mercato non ha aiutato
- 08:14 GdS - Inter, grana Bonny: è in dubbio per una botta alla caviglia. Ma Lautaro fa sorridere Chivu
- 08:00 Stasera Inter U23-Triestina: ecco come vederla gratis in streaming
- 01:00 Ds Lecco: "Marotta uno dei massimi esponenti del calcio italiano. Sull'Inter U23..."
- 00:30 Toni: "Inter squadra di campioni, sabato i nerazzurri daranno il gas al Cagliari"
- 00:00 Pio Esposito non ha colpe
Mercoledì 24 set
- 23:56 Manu Koné: "La Roma mi ha dato tanto, voglio ricambiare questa fiducia"
- 23:44 Il retroscena di Romano: "Inter, Nkunku idea prima di Lookman. Poi sono state fatte altre scelte"
- 23:30 Marino, all. Triestina: "L'Inter Under 23 ha ragazzi validi, anche se può peccare di inesperienza"
- 23:20 Il Sole 24 Ore - Vendita di San Siro, il Comitato per la legalità: "Rischi speculativi"
- 23:10 Europa League, buona partenza della Roma: 2-1 a Nizza. Arnautovic regala un punto alla Stella Rossa