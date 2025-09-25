Per Adrien Rabiot il big match di domenica tra Milan e Napoli non può ancora essere definito da scudetto. Il centrocampista francese l'ha affermato alla stampa a margine di un evento allo store del club rossonero a Milano: "Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. E' una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato".

Quello del Milan è il centrocampo con più qualità in Italia?

"Sicuramente è di un grandissimo livello. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Poi più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".