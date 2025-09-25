Finisce qui: l'Inter U23 vince per la terza volta di fila, la prima in casa, contro la Triestina, per 2-0. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande solidità difensiva, colpendo quando si è presentata l'occasione. Il duo Topalovic-Kamaté convince alla grande, entrambi a segno. Lo sloveno ha realizzato un bel gol di testa, mentre il francese ha servito l'assist in occasione del primo gol, chiudendo poi la partita nel finale. In generale buona prova a tutto tondo per la squadra di Vecchi, che ora si lancia ai piani alti della classifica.

IL TABELLINO

INTER U23-TRIESTINA 2-0

Marcatori: Topalovic 14', Kamaté 81'

Ammoniti: Louati 28' (T), Alexiou 53' (I)

INTER U23 (3-4-2-1): Calligaris; Alexiou. Prestia, Stante; David, Fiordilino, Kaczmarski (dal 90' Lavelli), Cinquegrano; Kamaté (dall'84' Venturini), Topalovic (dal 67' Bovo); La Gumina (dal 67' Spinaccé). A disposizione: Melgrati, Raimondi, Avitabile, Mayé, Zarate, Marello. Allenatore: Stefano Vecchi

TRIESTINA (4-3-2-1): Matosevic; Silvestro, Silvestri, Moretti, Tonetto (dal 65' Anzolin); D'Amore (dal 79' Crnigoj), Jonsson, Louati (dal 46' Faggioli); Ionita, Kiyine (dal 65' D'Urso); Vertainen (dal 60' Kljajic). A disposizione: Borriello, Neri, Moises, Kosijer, Gündüz Allenatore: Giuseppe Marino

Arbitro: Francesco Burlando (Sez. di Genova)

Assistenti: Cosimo Schirinzi (Sez. di Casarano), Pasquale Gatto (Sez. di Lamezia Terme)

Quarto ufficiale: Michele Pasculli (Sez. di Como)

Operatore FVS: Manuel Marchese (Sez. di Pavia)

RIVIVI IL LIVE

22.41 - Finisce qui!!! L'Inter U23 batte 2-0 la Triestina. Decidono i gol di Topalovic e Kamaté

90'+3 - Assedio della Triestina, che ci prova con tutte le sue forze. Bravissimo Calligaris in uscita alta, subendo poi fallo.

90'+1 - Sei di recupero a Monza.

90' - Ultimo cambio per l'Inter: entra Lavelli, esce Kaczmarski, autore anche lui di una buonissima partita questa sera.

88' - Ultime battute all'U-Power Stadium, con la Triestina che spinge a testa bassa per cercare il gol che riapre la partita.

84' - Cambia Vecchi: esce un ottimo Kamaté, entra Matteo Venturini.

IL GOL - Grande gol di Kamaté, che, servito da Kaczmarski a tu per tu con Matosevic colpisce di destro la palla che rimbalza in area di rigore. Esce fuori un pallonetto che non lascia scampo al portiere ospite. Per il francese è il primo centro in campionato.

81' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTER! SI SBLOCCA KAMATE! 2-0!

79' - Esce D'Amore, entra Crnigoj, ultimo cambio per gli ospiti.

77' - La Triestina si gioca il secondo FVS. Oggetto di revisione una trattenuta sospetta in area di rigore. Ancora una volta Burlando non cambia idea.

75' - Spingono forte i giuliani ora, a testa bassa a caccia del pareggio.

72' - Ancora D'Urso pericoloso. La palla però finisce alta sul tiro dal limite.

69' - D'Urso ci prova dalla destra, palla respinta in angolo. Nulla di fatto dalla bandierina.

67' - La Gumina e Topalovic lasciano il campo tra gli applausi. Entrano Spinaccé e Bovo. Più copertura a centrocampo quindi per Vecchi.

66' - La Gumina! Destro da buona posizione respinto in qualche modo da Matosevic.

65' - Inter pericolosa in contropiede: Tonetto anticipa Cinquegrano sul più bello e mette in corner. Nulla di fatto sul piazzato. Intanto altri cambi per Marino. Escono proprio Tonetto e Kiyine per D'Urso e Anzolin.

63' - Calligaris decisivo! Il portiere abbassa la saracinesca su Faggioli, che a tu per tu colpisce l'estremo difensore nerazzurro in uscita bassa.

60' - Occhio alla Triestina. Il cross di Vertainen sfila in area piccola senza che nessuno ci arrivi. Intanto il centravanti finlandese fa spazio a Kljajic.

58' - Kamaté ha spazio e prova il sinistro a giro da lontano. Il suo tiro viene respinto da Matosevic.

54' - Resiste la decisione presa in campo.

53' - Ammonito Alexiou. Il greco si è spintonato con il suo marcatore in angolo. La Triestina si gioca il FVS per valutare se il gesto di Alexiou fosse da espulsione.

52' - L'Inter spinge in contropiede, uscendo da sinistra a destra. Cinquegrano, sul fondo, prova il tirocross, con Matosevic che si rifugia in angolo.

50' - Inter vicina al 2-0. Sugli sviluppi di una rimessa laterale il destro di Kaczmarski non gira abbastanza e sfiora il palo. Bella conclusione però del polacco.

49' - Prima chance per la Triestina dopo una bella giocata di Vertainen. Il colpo di testa di Silvestro però è troppo debole per impensierire Calligaris.

47' - Seconda palla pericolosa su cui si avventa Topalovic. Il destro di controbalzo finisce largo non di molto.

46' - Inizia la ripresa a Monza.

21.49 - La seconda frazione comincerà con un cambio per la Triestina. Faggioli prende il posto di Louati, ammonito.

Il primo tempo si chiude con l'Inter U23 avanti 1-0. Dopo un avvio tutto giuliano, con il palo di Jonsson, i nerazzurri sono riusciti a sbloccare la gara con un bel colpo di testa di Topalovic. Poi i ragazzi di Vecchi hanno anche avuto la chance per raddoppiare, con Kamaté che però non ha colpito da ottima posizione. Nel finale i ritmi sono calati nuovamente, con la Triestina che ha faticato a trovare il varco giusto.

21.35 - Fischia due volte Burlando. Squadre negli spogliatoi sull'1-0 per i nerazzurri.

45'+3 - Ci prova dalla distanza Kaczmarski. La conclusione da fuori del polacco vola via.

45' - Burlando assegna tre minuti di recupero.

40' - Il tiro dell'attaccante della squadra di Vecchi è altissimo.

39' - Buona combinazione per l'Inter tra La Gumina, Kamaté e Topalovic. I nerazzurri non riescono però a rendersi pericolosi. Intanto punizione pericolosa per l'Inter U23 dai 25 metri. Batterà La Gumina.

37' - Ancora Ionita al tiro. Cross dalla destra e sforbiciata dell'ex Cagliari. Palla lontana dalla porta di Calligaris.

34' - Fase con tanti contrasti duri. Resta giù Topalovic, che si tiene la schiena. Staff medico nerazzurro in campo. Niente di grave poi per lui.

32' - Buon momento per gli alabardati. Il colpo di testa di Silvestro viene deviato in corner da David. Poi i due restano giù: si sono scontrati testa contro testa. Niente di grave per entrambi.

30' - Grande giocata di Ionita! Il moldavo si gira con un numero e calcia dal limite. La palla tocca la parte alta della traversa.

28' - Primo giallo della partita. Louati entra durissimo da dietro su Topalovic, Burlando non può far altro che ammonire il centrocampista triestino.

28' - Inter che spinge forte in contropiede. Kamaté porta palla per 70 metri, poi, sul più bello, sbaglia la scelta. Il tiro di sinistro è sbilenco.

23' - Grandissima occasione per l'Inter U23! La difesa della Triestina pasticcia in fase di impostazione e Topalovic recupera palla al limite dell'area. Lo sloveno serve Kamaté che, da solo davanti a Matosevic, calcia alto.

21' - Ci prova Ionita. Il suo tiro a giro è preda facile dei guanti di Calligaris.

18' - Ancora Inter in attacco. Topalovic, scattato verso l'esterno sul filo del fuorigioco, crossa rasoterra a rimorchio. Non arriva nessuno, con la Triestina che si rifugia in rimessa laterale.

IL GOL - Bel gol di Topalovic! L'Inter attacca bene sulla corsa di destra, con Kamaté che sterza e crossa a rientrare di mancino. Topalovic azzecca il tempo dell'inserimento e di testa buca Matosevic. 1-0 per la squadra di Vecchi.

14' - GOOOOOLL DELL'INTER! LUKA TOPALOVIC, 1-0 PER I NERAZZURRI!

11' - Possibile contropiede nerazzurro vanificato da un errore di Cinquegrano. Il giocatore classe 2004 sbaglia il passaggio in avanti per Kamaté, che avrebbe potuto puntare l'area di rigore avversaria.

9' - La Triestina gioca la palla da dietro, aspettando il momento giusto per attaccare. La squadra di Vecchi, invece, attende nella propria metàcampo.

6' - Arriva al tiro anche l'Inter! Kamaté sfonda sulla destra e serve Cinquegrano, l'esterno nerazzurro calcia debolmente. Tutto facile per Matosevic.

4' - Primo squillo! Dopo un lunghissimo possesso palla tira in porta la Triestina. La sfera, calciata dal centrodestra da Jonsson, colpsce il palo.

1' - Fischia Burlando: è iniziata Inter U23-Triestina!

20.43 - Squadre in campo. Pochi minuti al calcio d'inizio della partita valida per la sesta giornata del girone A di Serie C.