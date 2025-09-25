L'Inter U23 vince 2-0 contro la Triestina, decidono i gol di Topalovic e Kamaté. Una buonissima prova per i nerazzurri, alla terza vittoria consecutiva dopo Virtus Verona e Pergolettese. Ecco le pagelle della partita vinta in casa dalla squadra di Stefano Vecchi.
CALLIGARIS 7 - Partita di grande presenza. Sulle palle alte è sicurissimo, trasmettendo stabilità alla difesa. Aggiunge la grande parata su Faggioli che salva il risultato.
ALEXIOU 6.5 - Partita ancora una volta di sicurezza. Prezioso e attento quando l'attacco triestino prova a passare dalle sue parti.
PRESTIA 7 - Un fattore. Sulle palle alte è dominante, in generale è la pietra angolare su cui si posa tutto il reparto difensivo nerazzurro.
STANTE 6 - Partita senza grandi sollecitazioni, ben protetto da Cinquegrano e dai centrocampisti. Presente comunque quando deve farsi trovare pronto.
DAVID 5.5 - La squadra di Vecchi questa sera è stata soprattutto a trazione "destra", se così si può dire. David ha spinto poco, non è riuscito a incidere, pur non sfigurando in fase difensiva. Prestazione anonima.
KACZMARSKI 7 - La miglior prova di questo inizio di stagione, ottima nelle due fasi. Completa la bella prestazione prestazione con l'assist a Kamaté. Dal 90' LAVELLI S.V.
FIORDILINO 6.5 - Si vede poco ma si sente eccome. Sempre al posto giusto, lucido nella regia nerazzurra. Ormai è una garanzia.
CINQUEGRANO 6.5 - Spinge tanto, magari anche sbagliando più del dovuto. Però è propositivo e presente, con l'Inter che punta soprattutto sulla sua corsia.
KAMATE' 7 - Partita di grande quantità, come sempre, con anche il gol, finalmente. Peccato per l'errore nel primo tempo, quando avrebbe potuto mettere ulteriormente in discesa le cose per i nerazzurri. Dall'84' VENTURINI S.V.
TOPALOVIC 7.5 - Altra grande prova dello sloveno, che oggi mostra un altro pezzo pregiato del suo repertorio: gli inserimenti. Il gol di testa è prezioso. Dal 67' BOVO 6 - Affidabile e utile, nel momento di massima spinta della Triestina aiuta a reggere l'urto.
LA GUMINA 5.5 - Non brillantissimo. La sensazione è che questo nuovo modo di giocare della squadra di Vecchi, più bassa, lo penalizzi abbastanza. Dal 67' SPINACCE' 6 - Lotta tantissimo spalle alla porta, cercando di far salire la squadra.
Mister Stefano VECCHI 7 - Se due indizi fanno una prova, il terzo profuma di certezza. L'Inter U23 ha trovato il suo abito di gala, accettando magari di stare un po' più bassa, come ha spiegato Vecchi stesso, per colpire in contropiede. Una scelta che funziona, visto che in questo modo la fantasia e la freschezza di Topalovic e Kamaté risaltano. Adesso a Lumezzane una partita importante per dare ulteriore seguito alla striscia positiva e lanciarsi definitivamente verso le posizioni di classifica che contano.
Autore: Alessandro Savoldi
