"Ci vuole prudenza e rispetto, perché è facile parlare da lontano. A giugno ho fatto un decreto, a inizio agosto è stato convertito e domani indicheremo il commissario per gli stadi". È quanto dichiarato nella giornata di oggi, a Venezia, da Andrea Abodi. Il ministro per lo Sport e i giovani ha replicato così al presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, che nelle scorse ore aveva lamentato la mancata nomina della figura promessa a inizio 2025. Lo riporta l'ANSA in un lancio d'agenzia.