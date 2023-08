Gaffe del Tucu Correa nella conferenza stampa di presentazione con il Marsiglia. L'attaccante argentino, arrivato dall'Inter in prestito, parlando del club francese e di come è conosciuto in Argentina, ha citato Enzo Francescoli come ex giocatore del Marsiglia che ha militato in Francia e suo "connazionale". L'ex Cagliari e Torino però, noto col soprannome del Principe, è però uruguaiano. "In Argentina abbiamo tanti giocatori che hanno giocato in Francia, come Enzo Francescoli all'OM.

I miei genitori me ne parlavano molto bene e mi hanno fatto vedere dei suoi video", l'uscita di Correa diventata subito virale sul web.