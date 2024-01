La puntata di "Bordo Cam" di Dazn è dedicata a Inter-Verona, in particolar modo a quel che accade dall'ingresso di Henry in poi. L'attaccante segna pochi secondi dopo il suo ingresso, in seguito i nerazzurri inanellano occasioni e segnano (con Bastoni che fa segno a Duda di restare in piedi dopo la convalida del 2-1). Nel finale il rigore per il Verona e la parola scaramantica pronunciata da Lautaro Martinez, "Kirikocho!", per portare sfortuna a Henry.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!