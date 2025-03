Nel masterplan inviato nei giorni scorsi al Comune di Milano relativo alla realizzazione del nuovo stadio di San Siro, Inter e Milan fanno anche una stima dell'impatto a livello economico della nuova struttura. Ecco quanto evidenzia Calcio e Finanza: "Le stime di impatto elaborate includono 4,6 miliardi di euro di attività economica totale generata per le fasi di costruzione ed un contributo al PIL alla piena operatività del Nuovo Stadio e del Comparto Plurivalente di circa 1,4 miliardi all’anno, di cui quasi il 30% ricadrà sul quartiere limitrofo. In particolare, la fase di costruzione/realizzazione genererà un impatto complessivo cumulato di circa €4,6 miliardi, di cui €1,8 miliardi di impatto diretto (valore dell’investimento complessivo previsto per la realizzazione del masterplan), €2,4 miliardi di impatto indiretto (valore economico attivato nelle filiere di subfornitura) e €400 milioni di impatto indotto (valore economico generato dai consumi delle famiglie per effetto delle retribuzioni ricevute direttamente e indirettamente dalle aziende delle filiere coinvolte)”.

A livello territoriale, si stima che il 64,5% dell’impatto complessivo, pari a circa 3 miliardi di euro, si concentrerà in Lombardia, di cui 950 milioni nella Città Metropolitana di Milano (20,6% del totale), mentre solo 350 milioni di euro ricadranno su imprese localizzate all’estero”. Viene valutato in circa 2 miliardi di euro, cumulato nel periodo 2026/2035, l'impatto sul PIL, diviso tra diretto, indiretto e indotto. "Per ogni Euro di PIL generato direttamente per effetto della costruzione/realizzazione degli asset, se ne attiveranno 1,60 addizionali nell’economia. Il 61,8% dell’impatto sul PIL complessivo (€1,2 miliardi) si concentrerà in Lombardia, di cui €400 milioni nella Città Metropolitana di Milano (19,8% del totale), mentre solo €150 milioni di PIL (7,7% del totale) ricadranno su imprese localizzate all’estero”. A livello occupazionale, infine, si stima che la fase di costruzione/realizzazione del masterplan sosterrà complessivamente occupazione per un valore di 18.450 posti FTE (Full Time Equivalent), mentre la fase di operatività/ esercizio del masterplan sosterrà a regime un impatto complessivo annuale di 16.350 FTE/anno, di cui 8.400 FTE/anno di impatto occupazionale diretto, 7.250 FTE/anno di impatto occupazionale indiretto e 700 FTE/ anno di impatto occupazionale indotto.

