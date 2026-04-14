Con Yann Sommer destinato a salutare a fine stagione per scadenza di contratto, a meno di non rimanere come vice, l'Inter continua a lavorare per regalare a Cristian Chivu un nuovo portiere e in Francia, nello specifico Media Sportif, rilanciano la candidatura di Robin Risser, estremo difensore del Lens, sotto contratto con i giallorossi fino al 2030 e con un valore di mercato in continua crescita grazie alle ottime prestazioni in stagione.

L'obiettivo primario dell'Inter rimane l'ormai noto Guglielmo Vicario, attualmente in forza al Tottenham. Tuttavia, l'arrivo di Roberto De Zerbi sulla panchina degli Spurs potrebbe bloccarne la cessione quest'estate a meno di una sorprendente ma tutt'oggi possibile retrocessione. In tal caso, Risser diventerebbe un obiettivo concreto per i nerazzurri.

L'interesse per il portiere non si limita all'Italia. Il suo nome è già stato accostato a Newcastle, Tottenham e Olympique Marsiglia. Questo contesto ha trasformato una semplice voce di mercato in una tendenza di primo piano in vista della prossima sessione di trasferimenti.

Nel frattempo, Risser potrebbe cambiare agente. Secondo alcune indiscrezioni, starebbe valutando l'ipotesi di unirsi all'agenzia Excellence Sport Nation, che gestisce stelle come Mike Maignan, Jules Koundé e Manu Koné, alimentando così le speculazioni sul suo futuro.

Il Lens sta monitorando attentamente la situazione e l'allenatore Pierre Sage non ha formalmente escluso la cessione del portiere classe 2004. Ovviamente, un trasferimento avrebbe un impatto significativo sulle strategie del club di Ligue 1 e chissà se dopo Andy Diouf l'Inter non decida di andare a pescare ancora una volta in casa de Les Sang et Or.