Presente all'evento organizzato da Iliad in piazza XXIV Maggio a Milano, l'ex nerazzurro Marco Materazzi viene chiamato a commentare anche il Derby d'Italia di questa sera tra Juventus e Inter: "Secondo me sarà una partita tirata, dove l'Inter dovrà pensare anche alla classifica perché non vincendo si potrebbe già portare a 4-5 punti dalla vetta. In questo momento non sono tanti, certo, ma che se sei in un momento in cui stai cercando di acquisire delle sicurezze, ti possono minare il cammino", riporta TMW.

Matrix elegge poi la sua favorita per lo scudetto e in Champions League: "Io dico Napoli. Quando vinci lo scudetto sei sempre la favorita, in più si è anche rinforzata. Bisognerà però vedere in Champions cosa farà e come gestirà l'impegno ogni tre giorni. Sicuramente Conte è un fenomeno nel tener la barra dritta e nel vincere gli scudetti, ma in Champions talvolta ha zoppicato per cui sarà una prova anche per lui. In Champions invece dico il Liverpool: hanno vinto la Premier e l'anno scorso sono stati eliminati perché si sono imbattuti in un Paris con un Donnarumma super, altrimenti sarebbero potuti tranquillamente arrivare in fondo anche in quell'occasione".