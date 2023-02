Fino all'Udinese, il favorito sembrava essere Dzeko per far coppia con il Toro, ma le indicazioni dell'ultima partita di campionato vanno in direzione del belga di nuovo titolare in attacco, anche considerando il cambio al 65' (mentre il bosniaco è rimasto in campo tutto il match). A metà campo, invece, si prospetta una nuova panchina per Brozovic, con Calhanoglu di nuovo in regia e Mkhitaryan ormai insostituibile nel ruolo di mezzala.

