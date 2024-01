Lo stop interno della Juventus con l'Empoli offre una ghiotta occasione all'Inter: tornare in vetta alla classifica con una gara in meno e con lo scontro diretto di San Siro nel mirino. Per effettuare il controsorpasso sui bianconeri, però, la banda di Inzaghi è chiamata a espugnare ancora una volta il Franchi nella sfida di stasera contro la Fiorentina. Come ricorda il Corriere dello Sport si tratterebbe di un record per i nerazzurri, in serie aperta di 3 vittorie nelle ultime 3 nello stadio viola: quattro successi in fila a Firenze, infatti, l'Inter non li ha mai messi insieme in Serie A.

La missione non sarà facile, complici anche le squalifiche. "Non a caso il tecnico piacentino ha cominciato a catechizzarsi i suoi già durante il viaggio in treno - scrive il Corsport -. Molti nerazzurri hanno seguito Juve-Empoli su telefoni e tablet, evidentemente facendo il tifo per il pareggio. E’ chiaro, però, che adesso non si può abbassare la guardia, ma alzare il livello di attenzione e concentrazione. Inzaghi ha battuto proprio su questo tasto anche nelle chiacchiere in albergo, tra cena e dopo cena".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!