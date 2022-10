Finale di partita molto agitato, pare, anche quando l'arbitro Valeri ha mandato definitivamente negli spogliatoi le squadre. Secondo quanto riportato da alcuni dirigenti dell'Inter, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi, dove ci sarebbe stato anche un alterco tra i presenti. Situazione smentita categoricamente dalla Fiorentina, interpellata sull'accaduto, con la società viola che ha sottolineato che non è assolutamente avvenuto niente di quanto era circolato in precedenza e non c'è stato nessun intervento da parte del presidente Rocco Commisso o altro dirigente. A riportarlo è l'ANSA.