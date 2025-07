L'Inter aspetta il Galatasaray per Hakan Calhanoglu. Come ribadito oggi sul Corriere dello Sport, il centrocampista non verrà trattenuto, ma serve un'offerta da 30 milioni di euro. Se non arriverà, il turco continuerà a rimanere il fulcro del gioco interista. E in tal senso Chivu è convinto di poter ricucire lo strappo con Lautaro.

Se però Calhanoglu dovesse andare via, il preferito per dirigenza e tecnico resta Ederson, pur dichiarato incedibile dall'Atalanta. Subito dopo il brasiliano c'è Rios, anche se l'inserimento della Roma complica i piani.