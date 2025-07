Kristjan Asllani è destinato a lasciare l'Inter dopo tre stagioni. Nonostante il 23enne albanese sia apprezzato dal nuovo allenatore, Cristian Chivu, il club milanese deve 'tagliare' qualcuno in rosa nel reparto di centrocampo, dopo aver dichiarato incedibile Davide Frattesi, che - secondo Tuttosport - non si muoverà nemmeno per un’offerta da 40 milioni di euro. L'ex Empoli è finito nel mirino del Betis Siviglia, che però offre troppo poco: la forbice è ampia tra i 6-8 milioni di euro offerti dagli andalusi e i 20 milioni di euro (in alternativa 16 milioni di euro più un'importante percentuale di rivendita) richiesti dai nerazzurri.

Dal par suo, il giocatore, che preferirebbe restare in Italia piuttosto che spostarsi all'estero, è seguito anche dalla Fiorentina, che a oggi non si è ancora fatta viva concretamente dalle parti di Viale della Liberazione. A proposito di centrocampisti, come si legge sul quotidiano torinese, l’Inter aspetta che il Bruges formalizzi l’offerta da 10 milioni di euro, con recompra annessa, per cedere Aleksandar Stankovic.