Le notizie più importanti del weekend e del lunedì in casa Inter. Il club nerazzurro è pronto a riabbracciare Taremi in Italia, ma il futuro sembra essere scritto. Anche il City pensa alla clausola di Dumfries (valida fino al 15 luglio), l'Inter sonda il terreno per Dodò con la Fiorentina. Idea Vlahovic a zero tra un anno, novità anche sui fronti Calhanoglu, Frattesi e Asllani.