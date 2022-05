'Sono un po’ deluso da tutti gli esperti di calcio che si prendono voce in merito a ciò che succede alla nostra amata inter . Nessuno ha notato e quindi commentato due questioni secondo me molto importanti che hanno determinato molto della stagione in corso : La prima e che Lautaro non è assolutamente compatibile con Dzeko , infatti il suo momento magico che sta vivendo lo ha portato a fare molti gol e prestazioni sempre positive ma sempre senza il suddetto compagno di reparto e nonostante l’apporto di Correa sia stato molto misero l’argentino almeno non tocca tutte le palle che tocca il Bosniaco e quindi non rallenta costantemente il gioco come Dzeko fa. La seconda cosa è il totale fallimento di Dimarco come terzo di sinistra perché anche se le sue prestazioni in senso offensivo sono sempre molto positive con lui in campo abbiamo preso molti gol quasi tutti con azioni dalla sua parte ed anche il resto della difesa va spesso in tilt venendo a mancare i riferimenti giusti . Io personalmente adoro Dimarco ma credo sia un ottimo quinto di sinistra e quindi non capisco nemmeno l’acquisto di Gosens che di fatto porta a tre i giocatori in quel ruolo e tutti che meriterebbero di giocare titolari . se in un momento come questo dove soldi non ce n'è si comprano 2 giocatori come Gosens e Correa che uno perché ha davanti il migliore giocatore al mondo in quel ruolo e l’altro perché secondo me non è un gran che …….se poi per far cassa vendono Lautaro... ma non era il miglior dirigente al mondo????? Amala !".