"Derby dominato, l'Inter replica il successo in Supercoppa anche in campionato e stacca il Milan. Ora è seconda in classifica, peccato non averla chiusa prima ma contava vincere". Comincia così l'analisi post partita di Filippo Tramontana nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews: a seguire il video completo (clicca qui se segui da app).