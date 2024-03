Nel suo tradizionale video editoriale, Filippo Tramontana ha analizzato la vittoria dell'Inter a Bologna: "Vittoria importantissima ottenuta in una partita difficile, non era facile vincere a Bologna. L'Inter gioca un primo tempo straordinario poi nella ripresa controlla. Peccato per gli infortuni, da domani faremo la conta in vista dell'importantissima partita di Madrid". A seguire il video completo.