Domani, alla Dacia Arena, l'Udinese arriverà alla sfida dell'ora di pranzo contro l'Inter con in tasca più punti dell'avversario diretto per la prima volta dal dicembre 2014, quasi 8 anni fa. Negli ultimi due precedenti in cui è successo nel massimo campionato italiano, i friulani hanno trovato il successo (2-1 il 7 dicembre 2014 e 5-2 il 19 maggio 2013).