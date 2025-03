Centrato l'obiettivo delle 150 vittorie conquistate con l'Inter in Serie A, grazie al 3-2 imposto dai campioni d'Italia al Monza in rimonta sabato scorso, domenica prossima Lautaro Martinez metterà nel mirino la cifra tonda anche per quanto riguarda i successi in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra. A Bergamo, nella sfida di vertice con l'Atalanta, il Toro andrà a caccia dell'affermazione numero 200 nelle sei stagioni e trequarti disputate a Milano. Lo riporta Opta.