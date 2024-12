Spulciando il libro delle statistiche, si nota che il Cagliari potrebbe rappresentare un'occasione ghiotta per Lautaro Martínez di sbloccarsi in zona gol. Il Toro, che non segna da Inter-Venezia del 3 novembre scorso, ha già colpito i sardi nove volte in carriera, un record che condivide con Roberto Boninsegna, uno dei top scorer della storia nerazzurra. Curiosità: la prima marcatura con i rossoblu dell'argentino è stata anche la prima con la maglia della Beneamata il 29 settembre 2018.