Una delle armi in più dell'Inter in attacco è Denzel Dumfries, laterale a tutta fascia nel pieno di una stagione da incorniciare. Finora l'olandese conta 11 gol e 6 assist in tutte le competizioni. Tra i difensori, ricorda il sito statistico Opta, l'ultimo a fare meglio fu un ex Inter... ma ai tempi dell'Atalanta. Si tratta di Robin Gosens: nella stagione 2020/21 il tedesco arrivò a 12 reti.