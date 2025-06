Il percorso dell'Inter al Mondiale per Club comincerà contro il Monterrey al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Sarà una partita totalmente inedita a livello ufficiale, mentre esiste un solo precedente non ufficiale che risale al lontano 1994, in occasione di un torneo al quale presero parte Inter e Milan insieme ai Rayados e al Chivas di Guadalajara.

La Coppa Tecate si tenne in Messico, tra Monterrey e Guadalajara nel mese di maggio 1994, due settimane dopo la gara di ritorno della finale di Coppa UEFA vinta dall'Inter, ultima partita ufficiale della stagione. Nelle due semifinali le squadre milanesi affrontarono le formazioni messicane: il Milan venne sconfitto ai rigori dal Chivas, mentre l'Inter ebbe la meglio sul Monterrey nella partita giocata allo stadio Tecnologico, l'allora impianto di casa dei messicani. La squadra, guidata in panchina da Gianpiero Marini, vinse per 1-0 grazie a un gol di Igor Shalimov, arrivato al 65'. I nerazzurri vennero poi sconfitti in finale dal Chivas a Guadalajara per 1-0.