In questa stagione, l’Inter ha segnato 25 gol su sviluppo da calcio piazzato, più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. Un dato ben superiore a quello realizzato dal Como, ultimo avversario del campionato dei nerazzurri: la squadra di Cesc Fabregas è andata in gol solo sei volte sfruttando le situazioni da palla ferma, una in più del Monza, ultimo in questa classifica.