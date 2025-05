Il Tottenham ha vinto per la terza volta nella sua storia l'Europa League (ex Coppa Uefa), battendo a Bilbao il Manchester United in finale.

C'è una statistica che però non sorride all'Inter. Nelle altre due occasioni una squadra italiana ha perso in contemporanea la finale di Champions: proprio l'Inter contro l'Ajax nel 1972 e la Roma contro il Liverpool nel 1984.

A Lautaro e compagni il compito di invertire questo trend il 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG.