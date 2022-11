Dopo la vittoria per 1-0 firmata dal rigore di Hakan Calhanoglu lo scorso aprile, l`Inter potrebbe ottenere due successi consecutivi contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 2003/04, quando era guidata da Alberto Zaccheroni. Bisogna addirittura andare indietro di oltre trent'anni, invece, per vedere i nerazzurri superare i bianconeri nello stesso anno solare: l'ultimo doppio successo avvenne infatti nel 1987.