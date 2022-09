Sono 178 i precendenti in Serie A tra Inter e Roma. La squadra giallorossa è l’avversaria contro cui i nerazzurri hanno vinto più match in campionato, ben 75. Completano il bilancio 54 pareggi e 49 successi giallorossi. L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (4V, 6N), solo tra il 1935 e il 1941 ha infilato una serie più lunga di match senza sconfitte contro i giallorossi (12 in quel caso).