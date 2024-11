Se si eccettua il folle 4-4 nel derby d'Italia, da un mese a questa parte, l'Inter ha blindato la sua porta, tra campionato e Champions, subendo appena un gol (dal Napoli) in sei partite. In particolare, Yann Sommer ha realizzato tre 'clean sheet0 consecutivi in trasferta in Serie A, un record che per i nerazzurri non si verificava dal periodo giugno-ottobre 2023 (all'epoca furono cinque). Lo riporta Opta.