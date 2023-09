L'Empoli è solo la terza squadra che non è stata in grado né di conquistare punti né di segnare nelle prime quattro gare stagionali nella storia della Serie A TIM, dopo il Mantova nel 1964/65 e il Padova nel 1994/95. In caso di sconfitta senza trovare il gol in questo match, la squadra toscana diventerebbe la prima in assoluto nella competizione a riuscirci nelle prime cinque partite della stagione.