Dieci gol in stagione e siamo solo ai primi di ottobre. Lautaro Martinez è partito alla grandissima e a dimostrazione di questo arriva anche una statistica postata da Opta. Solo Leroy Sané, nei primi cinque campionati d'Europa (Inghilterra, Italia, Germania, Francia e Spagna) ha un rating di conversione migliore rispetto a quello di Lautaro tra i giocatori che hanno avuto almeno cinque grandi occasioni. Sané è al 100%, Martinez segue all'86% davanti a Son (83%), Arribas (80%) e Bellingham (71%).

100% - Leroy Sané has converted 100% of his big chances in the Bundesliga this season (5/5), the best rate of all players with at least five big chances in Europe's top five leagues in 2023/24. Freezer. pic.twitter.com/VxHBLinF0S