"Al momento sono fuori da tutto e non guardo nessuna partita. Sono diventato esperto di cartoni animati e basta. Seguo il calcio solo per Andrea". Così Francesco Toldo parla in un'intervista al Corriere Fiorentino. Andrea, per la cronaca, è il figlio dell'ex portiere nerazzurro oggi in rosa nella Primavera del Vicenza.

"Fiorentina-Inter in finale di Coppa Italia? Farei una strappo alla regola e la guarderei sicuramente. Non mi chiedete per chi farei il tifo perché non lo so sinceramente", ha risposto ancora Toldo davanti all'eventualità di un ultimo atto tra le due vecchie squadre della sua carriera.